СКА-Хабаровск
мин
-
Пиюк
Игорь Пиюк
77
-
Наврузов
Гаджи Наврузов
90
-
Бырлов
Игорь Бырлов
90
-
Степанов
Алексей Степанов
90
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
90
-
Семенов
Андрей Семенов
90
-
Балан
Даниэль Балан
46
-
Старков
Иван Старков
90
-
Димидко
Александр Димидко
39
-
Янотовский
Василий Янотовский
90
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
56
Запасные
-
Рыжих
Сергей Рыжих
-
Недорезов
Игорь Недорезов
-
Нечаев
Александр Нечаев
-
Козорез
Антон Козорез
-
Смирнов
Андрей Смирнов
-
Мурнин
Андрей Мурнин
-
Никифоров
Владислав Никифоров
КАМАЗ
мин
-
Гудукин
Антон Гудукин
15'
90
-
Вавилин
Денис Вавилин
90
-
Хисамов
Рафаэль Хисамов
90
-
Рыков
Владимир Рыков
90
-
Ложкин
Андрей Ложкин
90
-
Бреев
Сергей Бреев
90
-
Шляпкин
Алексей Шляпкин
78
-
Ахметзянов
Ильдар Ахметзянов
10
-
Коронов
Игорь Коронов
90
-
Кобялко
Антон Кобялко
58
-
Сердюков
Сергей Сердюков
45'
81
Запасные
-
Утицких
Андрей Утицких
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
-
Лебамба
Станислав Лебамба
-
Кренделев
Александр Кренделев
-
Пименов
Михаил Пименов
-
Славнов
Роман Славнов
-
Делькин
Артем Делькин