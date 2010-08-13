Шинник
мин
-
Сомен
Алекс Мохубе Сомен
90
-
Монарев
Роман Монарев
46
-
Городов
Евгений Городов
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Поворов
Максим Поворов
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Булыга
Виталий Булыга
90
-
Пилипчук
Сергей Пилипчук
90
-
Григорян
Роман Григорян
90
-
Корытько
Владимир Корытько
73'
90
Запасные
-
Михайлов
Сергей Михайлов
-
Половинчук
Дмитрий Половинчук
-
Лацузбая
Леван Лацузбая
-
Хотеев
Станислав Хотеев
-
Еркин
Александр Еркин
-
Говоров
Андрей Говоров
-
Архипов
Антон Архипов
Краснодар
мин
-
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Марков
Николай Марков
82
-
Мартынович
Александр Мартынович
90
-
Пазин
Андрей Пазин
90
-
Комков
Михаил Комков
90
-
Михеев
Андрей Михеев
90
-
Шипицин
Евгений Шипицин
78
-
Сурнев
Роман Сурнев
57
-
Дедечко
Денис Дедечко
90
-
Гогниев
Спартак Гогниев
90
Запасные
-
Яркин
Александр Яркин
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
-
Тараканов
Егор Тараканов
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
-
Татарчук
Владимир Татарчук
-
Олейник
Александр Олейник
-
Пикущак
Игорь Пикущак