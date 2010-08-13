Сочи
мин
-
Авсюк
Владимир Авсюк
46
-
Рогачев
Сергей Рогачев
90
-
Андреев
Максим Андреев
73
-
Матьола
Денис Матьола
90
-
Хорин
Александр Хорин
90
-
Епифанов
Дмитрий Епифанов
90
-
Сахвадзе
Георгий Сахвадзе
90
-
Рогов
Максим Рогов
16'
90
-
Козлов
Михаил Козлов
52
-
Сурков
Никита Сурков
90
-
Курнаев
Александр Курнаев
90
Запасные
-
Мельников
Семен Мельников
-
Колесников
Никита Колесников
-
Окороков
Егор Окороков
-
Алфимов
Михаил Алфимов
Мордовия
мин
-
Микадзе
Георгий Микадзе
26'
90
-
Танделов
Эльбрус Танделов
62
-
Дьяченко
Федор Дьяченко
90
-
Симчевич
Александр Симчевич
90
-
Мулдаров
Алексей Мулдаров
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Дутов
Александр Дутов
90
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90'
90
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
86
-
Дорохин
Павел Дорохин
78
-
Панченко
Кирилл Панченко
59'
66
Запасные
-
Елисее
Ирье Елисее
-
Семлер
Борут Семлер
-
Зайцев
Константин Зайцев
-
Рыжиков
Андрей Рыжиков
-
Жестков
Максим Жестков
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин