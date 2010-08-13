Урал
мин
-
Яшин
Дмитрий Яшин
90
-
Темников
Иван Темников
81'
90
-
Дранников
Иван Дранников
84
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
90
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
90
-
Тумасян
Денис Тумасян
90
-
Степанец
Павел Степанец
46
-
Фидлер
Артем Фидлер
89'
90
-
Шатов
Олег Шатов
90
-
Осинов
Михаил Осинов
52
-
Сикимич
Предраг Сикимич
62'
67
Запасные
-
Зубко
Денис Зубко
-
Помазан
Евгений Помазан
-
Новиков
Александр Новиков
-
Мамаев
Эльдар Мамаев
-
Асеведо
Герсон Асеведо
-
Мамтов
Хасан Мамтов
-
Малоян
Артур Малоян
Ротор
мин
-
Рамазанов
Мурад Рамазанов
90
-
Ионов
Илья Ионов
90
-
Трифонов
Олег Трифонов
90
-
Куканос
Александр Куканос
90
-
Олеников
Николай Олеников
90
-
Мысин
Михаил Мысин
90
-
Чичкин
Андрей Чичкин
90
-
Гузь
Дмитрий Гузь
90
-
Алейник
Олег Алейник
83
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
76
-
Савин
Александр Савин
69
Запасные
-
Епифанов
Алексей Епифанов
-
Рябоконь
Степан Рябоконь
-
Борисов
Виктор Борисов
-
Эрлих
Яков Эрлих
-
Малышев
Александр Малышев
-
Житников
Алексей Житников
-
Шестаков
Игорь Шестаков