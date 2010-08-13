Иртыш
мин
-
Багаев
Андрей Багаев
46
-
Багаев
Александр Багаев
75
-
Сапаев
Алексей Сапаев
90
-
Рыбалко
Максим Рыбалко
90
-
Кролевец
Кирилл Кролевец
67
-
Багаев
Антон Багаев
81'
90
-
Багаев
Сергей Багаев
90
-
Друковский
Владимир Друковский
90
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
90
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
-
Друзин
Алексей Друзин
90
Запасные
-
Киверин
Никита Киверин
-
Сторожук
Александр Сторожук
-
Васильев
Антон Васильев
-
Андреев
Евгений Андреев
-
Панин
Роман Панин
-
Талалихин
Никита Талалихин
-
Чернышов
Игорь Чернышов
Волгарь
мин
-
Тузовский
Роман Тузовский
90
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
90
-
Магжанов
Наиль Магжанов
46
-
Варзиев
Тамерлан Варзиев
16'
90
-
Киселев
Денис Киселев
57
-
Сикач
Степан Сикач
90
-
Пономарев
Владимир Пономарев
90
-
Сидяев
Андрей Сидяев
90
-
Ятченко
Евгений Ятченко
11'
72
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Волков
Максим Волков
66
Запасные
-
Скепский
Денис Скепский
-
Комаров
Владимир Комаров
-
Айларов
Амзор Айларов
-
Саргсян
Карен Саргсян
-
Юрченко
Давид Юрченко
-
Дзахов
Давид Дзахов
-
Заболотный
Антон Заболотный