КАМАЗ
мин
-
Гудукин
Антон Гудукин
90
-
Вавилин
Денис Вавилин
90
-
Ложкин
Андрей Ложкин
90
-
Хисамов
Рафаэль Хисамов
90
-
Козлов
Алексей Козлов
90
-
Бреев
Сергей Бреев
90
-
Шляпкин
Алексей Шляпкин
60
-
Пименов
Михаил Пименов
20'
73
-
Ахметзянов
Ильдар Ахметзянов
90
-
Коронов
Игорь Коронов
90
-
Сердюков
Сергей Сердюков
68
Запасные
-
Залеев
Давид Залеев
-
Гараев
Марат Гараев
-
Утицких
Андрей Утицких
-
Настусенко
Семен Настусенко
-
Рыков
Владимир Рыков
-
Кренделев
Александр Кренделев
-
Кобялко
Антон Кобялко
Авангард
мин
-
Зобнин
Александр Зобнин
90
-
Козлов
Дмитрий Козлов
46
-
Тимачев
Дмитрий Тимачев
90
-
Михайлов
Сергей Михайлов
90
-
Шолохов
Сергей Шолохов
46
-
Некрасов
Михаил Некрасов
67
-
Кондаков
Денис Кондаков
90
-
Ильин
Илья Ильин
90
-
Киреев
Андрей Киреев
90
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
90
-
Синяев
Денис Синяев
90
Запасные
-
Панин
Максим Панин
-
Щеглов
Сергей Щеглов
-
Бороздин
Игорь Бороздин
-
Чижов
Валерий Чижов
-
Тимошин
Никита Тимошин
-
Козлов
Антон Козлов