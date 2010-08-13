Химки
мин
-
Березовский
Роман Березовский
90
-
Терехов
Сергей Терехов
59
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
77
-
Ибрагимов
Адиль Ибрагимов
90
-
Пономаренко
Сергей Пономаренко
45'
90
-
Климов
Игорь Климов
90
-
Чичерин
Никита Чичерин
90
-
Тихонов
Андрей Тихонов
90
-
Юсупов
Артур Юсупов
65
-
Клопков
Денис Клопков
90
-
Дудченко
Константин Дудченко
72
Запасные
-
Ракуяма
Такаши Ракуяма
-
Петров
Александр Петров
-
Королев
Лев Королев
-
Козырев
Станислав Козырев
-
Гапон
Евгений Гапон
-
Логашов
Арсений Логашов
-
Игнатович
Павел Игнатович
Луч
мин
-
Федоров
Максим Федоров
85
-
Жданов
Алексей Жданов
57
-
Комаров
Михаил Комаров
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Зиновьев
Максим Зиновьев
90
-
Казанцев
Виталий Казанцев
90
-
Колесников
Андрей Колесников
90
-
Бочков
Андрей Бочков
90
-
Дубенский
Захар Дубенский
66
-
Саталкин
Никита Саталкин
75'
90
-
Егоров
Сергей Егоров
68
Запасные
-
Акопян
Карен Акопян
-
Михеев
Артем Михеев
-
Михалев
Владимир Михалев
-
Котляров
Александр Котляров
-
Хлебников
Александр Хлебников
-
Воронкин
Артем Воронкин
-
Були
Жан Були