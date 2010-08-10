Динамо
мин
-
Динеев
Олег Динеев
42
-
Магкеев
Марат Магкеев
90
-
Корнилов
Лев Корнилов
90'
90
-
Кадеев
Константин Кадеев
90
-
Кожевников
Александр Кожевников
90
-
Мандрыкин
Вениамин Мандрыкин
90
-
Фомичев
Александр Фомичев
70
-
Ефимов
Сергей Ефимов
90
-
Ромащенко
Максим Ромащенко
13'
90
-
Крунич
Бранислав Крунич
83'
90
-
Минченков
Александр Минченков
56'
72
Запасные
-
Шелютов
Олег Шелютов
-
Федоров
Максим Федоров
-
Шелютов
Евгений Шелютов
-
Шелия
Гиорги Шелия
-
Намашко
Александр Намашко
-
Де Оливейра
Вильям Артур Де Оливейра
-
Сорокин
Валерий Сорокин
Краснодар
мин
-
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Марков
Николай Марков
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
46
-
Цуканов
Сергей Цуканов
46
-
Пазин
Андрей Пазин
3'
12'
90
-
Дедечко
Денис Дедечко
90
-
Сурнев
Роман Сурнев
85'
90
-
Комков
Михаил Комков
90
-
Михеев
Андрей Михеев
53
-
Гогниев
Спартак Гогниев
90
Запасные
-
Яркин
Александр Яркин
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
-
Тараканов
Егор Тараканов
-
Шипицин
Евгений Шипицин
-
Татарчук
Владимир Татарчук
-
Пикущак
Игорь Пикущак
-
Олейник
Александр Олейник