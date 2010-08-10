Балтика
мин
-
Джалович
Марко Джалович
40'
90
-
Янчук
Вадим Янчук
54
-
Мамаев
Юрий Мамаев
46
-
Резников
Станислав Резников
80
-
Рогачев
Алексей Рогачев
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
90
-
Семенов
Алексей Семенов
90
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
90
-
Лебедев
Юрий Лебедев
64
-
Романович
Анатолий Романович
90
Запасные
-
Завалий
Иван Завалий
-
Буден
Винко Буден
-
Тринитацкий
Алексей Тринитацкий
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
-
Правкин
Сергей Правкин
-
Алундерис
Видас Алундерис
-
Голубов
Дмитрий Голубов
Мордовия
мин
-
Микадзе
Георгий Микадзе
90
-
Танделов
Эльбрус Танделов
57
-
Дьяченко
Федор Дьяченко
90
-
Симчевич
Александр Симчевич
90
-
Мулдаров
Алексей Мулдаров
90
-
Будников
Максим Будников
90
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
54
-
Дутов
Александр Дутов
75'
90
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
58
-
Прокофьев
Станислав Прокофьев
88
Запасные
-
Елисее
Ирье Елисее
-
Семлер
Борут Семлер
-
Рыжиков
Андрей Рыжиков
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
-
Дорохин
Павел Дорохин
-
Жестков
Максим Жестков
-
Панченко
Кирилл Панченко