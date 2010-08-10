Иртыш
мин
-
Багаев
Сергей Багаев
90
-
Багаев
Александр Багаев
79
-
Сапаев
Алексей Сапаев
90
-
Рыбалко
Максим Рыбалко
74
-
Кролевец
Кирилл Кролевец
84
-
Багаев
Антон Багаев
13'
90
-
Багаев
Андрей Багаев
90
-
Друковский
Владимир Друковский
90
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
90
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
-
Друзин
Алексей Друзин
22'
90
Запасные
-
Кошелев
Сергей Кошелев
-
Сторожук
Александр Сторожук
-
Васильев
Антон Васильев
-
Андреев
Евгений Андреев
-
Панин
Роман Панин
-
Талалихин
Никита Талалихин
-
Чернышов
Игорь Чернышов
Ротор
мин
-
Рамазанов
Мурад Рамазанов
90
-
Мысин
Михаил Мысин
90
-
Смирнов
Владимир Смирнов
64
-
Бесланеев
Руслан Бесланеев
90
-
Епифанов
Алексей Епифанов
90
-
Куканос
Александр Куканос
90
-
Трифонов
Олег Трифонов
90
-
Чичкин
Андрей Чичкин
90
-
Житников
Алексей Житников
83
-
Шестаков
Игорь Шестаков
64
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
78
Запасные
-
Рябоконь
Степан Рябоконь
-
Эрлих
Яков Эрлих
-
Борисов
Виктор Борисов
-
Ионов
Илья Ионов
-
Малышев
Александр Малышев
-
Алейник
Олег Алейник
-
Савин
Александр Савин