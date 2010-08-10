Урал
мин
-
Яшин
Дмитрий Яшин
90
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
84
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
90
-
Дранников
Иван Дранников
90
-
Тумасян
Денис Тумасян
90
-
Степанец
Павел Степанец
90
-
Фидлер
Артем Фидлер
46
-
Шатов
Олег Шатов
27'
90
-
Осинов
Михаил Осинов
90
-
Сикимич
Предраг Сикимич
75
-
Мамтов
Хасан Мамтов
35
Запасные
-
Зубко
Денис Зубко
-
Любимов
Григорий Любимов
-
Темников
Иван Темников
-
Мамаев
Эльдар Мамаев
-
Новиков
Александр Новиков
-
Асеведо
Герсон Асеведо
-
Малоян
Артур Малоян
Волгарь
мин
-
Тузовский
Роман Тузовский
90
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
90
-
Магжанов
Наиль Магжанов
90
-
Комаров
Владимир Комаров
30
-
Варзиев
Тамерлан Варзиев
70
-
Саргсян
Карен Саргсян
33
-
Сикач
Степан Сикач
90
-
Пономарев
Владимир Пономарев
90
-
Сидяев
Андрей Сидяев
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Волков
Максим Волков
46
Запасные
-
Скепский
Денис Скепский
-
Айларов
Амзор Айларов
-
Киселев
Денис Киселев
-
Юрченко
Давид Юрченко
-
Дзахов
Давид Дзахов
-
Заболотный
Антон Заболотный
-
Кажаров
Назир Кажаров