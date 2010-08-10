КАМАЗ
мин
-
Гудукин
Антон Гудукин
90
-
Вавилин
Денис Вавилин
90
-
Ложкин
Андрей Ложкин
83'
90
-
Хисамов
Рафаэль Хисамов
90
-
Козлов
Алексей Козлов
90
-
Ахметзянов
Ильдар Ахметзянов
90
-
Кренделев
Александр Кренделев
90
-
Шляпкин
Алексей Шляпкин
71
-
Бреев
Сергей Бреев
87
-
Коронов
Игорь Коронов
90
-
Сердюков
Сергей Сердюков
7'
77
Салют
мин
-
Санников
Дмитрий Санников
59
-
Тонких
Сергей Тонких
90
-
Калашников
Илья Калашников
90
-
Котов
Сергей Котов
90
-
Старков
Вадим Старков
46
-
Байрыев
Азат Байрыев
90
-
Куликов
Александр Куликов
90
-
Левшин
Владимир Левшин
50
-
Замалиев
Наиль Замалиев
75
-
Кушов
Сергей Кушов
90
-
Афанасьев
Михаил Афанасьев
90