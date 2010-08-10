Химки
мин
-
Королев
Лев Королев
90
-
Березовский
Роман Березовский
90
-
Гапон
Евгений Гапон
75
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
71
-
Климов
Игорь Климов
90
-
Ибрагимов
Адиль Ибрагимов
90
-
Пономаренко
Сергей Пономаренко
90
-
Чичерин
Никита Чичерин
90
-
Игнатович
Павел Игнатович
59
-
Тихонов
Андрей Тихонов
90
-
Юсупов
Артур Юсупов
90
Запасные
-
Ракуяма
Такаши Ракуяма
-
Петров
Александр Петров
-
Клубков
Алексей Клубков
-
Козырев
Станислав Козырев
-
Терехов
Сергей Терехов
-
Логашов
Арсений Логашов
-
Дудченко
Константин Дудченко
СКА-Хабаровск
мин
-
Наврузов
Гаджи Наврузов
90
-
Бырлов
Игорь Бырлов
90
-
Степанов
Алексей Степанов
90
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
90
-
Семенов
Андрей Семенов
90
-
Балан
Даниэль Балан
90
-
Старков
Иван Старков
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
90
-
Димидко
Александр Димидко
90
-
Янотовский
Василий Янотовский
90
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
72
Запасные
-
Пиюк
Игорь Пиюк
-
Рыжих
Сергей Рыжих
-
Нечаев
Александр Нечаев
-
Минеев
Александр Минеев
-
Козорез
Антон Козорез
-
Смирнов
Андрей Смирнов
-
Голяткин
Сергей Голяткин