Краснодар
мин
-
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
90
-
Калешин
Евгений Калешин
26'
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Мартынович
Александр Мартынович
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Пазин
Андрей Пазин
90
-
Дедечко
Денис Дедечко
90
-
Комков
Михаил Комков
90
-
Сурнев
Роман Сурнев
71
-
Гогниев
Спартак Гогниев
35'
83
-
Олейник
Александр Олейник
55
Запасные
-
Яркин
Александр Яркин
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
-
Цуканов
Сергей Цуканов
-
Жданкин
Никита Жданкин
-
Михеев
Андрей Михеев
-
Татарчук
Владимир Татарчук
-
Пикущак
Игорь Пикущак
Балтика
мин
-
Крыштафович
Егор Крыштафович
90
-
Мамаев
Юрий Мамаев
46
-
Резников
Станислав Резников
90
-
Рогачев
Алексей Рогачев
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
46
-
Попов
Михаил Попов
39'
90
-
Могилевский
Павел Могилевский
90
-
Семенов
Алексей Семенов
75
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
90
-
Лебедев
Юрий Лебедев
90
-
Романович
Анатолий Романович
66
Запасные
-
Янчук
Вадим Янчук
-
Тринитацкий
Алексей Тринитацкий
-
Магомедов
Валиабдула Магомедов
-
Завалий
Иван Завалий
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
-
Правкин
Сергей Правкин
-
Голубов
Дмитрий Голубов