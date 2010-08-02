Мордовия
мин
-
Танделов
Эльбрус Танделов
75
-
Дьяченко
Федор Дьяченко
90
-
Симчевич
Александр Симчевич
90
-
Мулдаров
Алексей Мулдаров
90
-
Будников
Максим Будников
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Дутов
Александр Дутов
47'
90
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
46
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Дорохин
Павел Дорохин
63
-
Прокофьев
Станислав Прокофьев
46
Запасные
-
Микадзе
Георгий Микадзе
-
Семлер
Борут Семлер
-
Рыжиков
Андрей Рыжиков
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
-
Жестков
Максим Жестков
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
-
Панченко
Кирилл Панченко
Иртыш
мин
-
Багаев
Александр Багаев
90
-
Сапаев
Алексей Сапаев
90
-
Кролевец
Кирилл Кролевец
69
-
Багаев
Андрей Багаев
72
-
Сторожук
Александр Сторожук
23'
59
-
Друковский
Владимир Друковский
90
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
90
-
Чернышов
Игорь Чернышов
90
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
-
Дышеков
Аслан Дышеков
90
-
Друзин
Алексей Друзин
90
Запасные
-
Зубов
Павел Зубов
-
Киверин
Никита Киверин
-
Багаев
Сергей Багаев
-
Васильев
Антон Васильев
-
Андреев
Евгений Андреев
-
Панин
Роман Панин
-
Талалихин
Никита Талалихин