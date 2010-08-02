Ротор
мин
-
Шудров
Сергей Шудров
90
-
Бесланеев
Руслан Бесланеев
90
-
Ионов
Илья Ионов
90
-
Трифонов
Олег Трифонов
66'
87
-
Епифанов
Алексей Епифанов
90
-
Олеников
Николай Олеников
90
-
Мысин
Михаил Мысин
90
-
Чичкин
Андрей Чичкин
90
-
Гузь
Дмитрий Гузь
90
-
Житников
Алексей Житников
67
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
90
Запасные
-
Рябоконь
Степан Рябоконь
-
Смирнов
Владимир Смирнов
-
Борисов
Виктор Борисов
-
Эрлих
Яков Эрлих
-
Малышев
Александр Малышев
-
Шестаков
Игорь Шестаков
-
Савин
Александр Савин
КАМАЗ
мин
-
Гудукин
Антон Гудукин
90
-
Вавилин
Денис Вавилин
90
-
Рыков
Владимир Рыков
90
-
Ложкин
Андрей Ложкин
46
-
Козлов
Алексей Козлов
90
-
Бреев
Сергей Бреев
90
-
Шляпкин
Алексей Шляпкин
78
-
Пименов
Михаил Пименов
70
-
Ахметзянов
Ильдар Ахметзянов
90
-
Коронов
Игорь Коронов
90
-
Сердюков
Сергей Сердюков
90
Запасные
-
Утицких
Андрей Утицких
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
-
Хисамов
Рафаэль Хисамов
-
Кренделев
Александр Кренделев
-
Славнов
Роман Славнов
-
Кобялко
Антон Кобялко
-
Делькин
Артем Делькин