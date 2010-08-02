Авангард
мин
-
Терентьев
Кирилл Терентьев
90
-
Бороздин
Игорь Бороздин
87
-
Кондаков
Денис Кондаков
82
-
Щеглов
Сергей Щеглов
90
-
Тимачев
Дмитрий Тимачев
90
-
Смуров
Георгий Смуров
90
-
Михайлов
Сергей Михайлов
75
-
Ильин
Илья Ильин
90
-
Киреев
Андрей Киреев
90
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
90
-
Синяев
Денис Синяев
46
Запасные
-
Шолохов
Сергей Шолохов
-
Зобнин
Александр Зобнин
-
Бураков
Александр Бураков
-
Борзенков
Альберт Борзенков
-
Москвин
Артем Москвин
-
Тимошин
Никита Тимошин
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
Химки
мин
-
Березовский
Роман Березовский
90
-
Гапон
Евгений Гапон
90
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
75
-
Ибрагимов
Адиль Ибрагимов
90
-
Пономаренко
Сергей Пономаренко
90
-
Климов
Игорь Климов
90
-
Логашов
Арсений Логашов
90
-
Тихонов
Андрей Тихонов
90
-
Юсупов
Артур Юсупов
72'
89
-
Кузнецов
Сергей Кузнецов
90
-
Дудченко
Константин Дудченко
55
Запасные
-
Степанов
Андрей Степанов
-
Евстафьев
Александр Евстафьев
-
Петров
Александр Петров
-
Козырев
Станислав Козырев
-
Оганесян
Арсен Оганесян
-
Игнатович
Павел Игнатович
-
Канаев
Михаил Канаев