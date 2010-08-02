Динамо
мин
-
Кожевников
Александр Кожевников
90
-
Корнилов
Лев Корнилов
68
-
Магкеев
Марат Магкеев
90
-
Кулумбегов
Артур Кулумбегов
90
-
Шелия
Гиорги Шелия
90
-
Ефимов
Сергей Ефимов
90
-
Фомичев
Александр Фомичев
69
-
Ромащенко
Максим Ромащенко
57
-
Де Оливейра
Вильям Артур Де Оливейра
74
-
Минченков
Александр Минченков
90
Запасные
-
Шелютов
Евгений Шелютов
-
Шелютов
Олег Шелютов
-
Федоров
Максим Федоров
-
Костин
Михаил Костин
-
Мандрыкин
Вениамин Мандрыкин
-
Намашко
Александр Намашко
-
Юнузович
Эдин Юнузович
Шинник
мин
-
Монарев
Роман Монарев
40'
83
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Катульский
Алексей Катульский
77
-
Городов
Евгений Городов
90
-
Белецкий
Максим Белецкий
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Вьештица
Милан Вьештица
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Григорян
Роман Григорян
90
-
Корытько
Владимир Корытько
90
-
Архипов
Антон Архипов
90
Запасные
-
Михайлов
Сергей Михайлов
-
Архипов
Алексей Архипов
-
Лацузбая
Леван Лацузбая
-
Половинчук
Дмитрий Половинчук
-
Хотеев
Станислав Хотеев
-
Поворов
Максим Поворов
-
Говоров
Андрей Говоров