Луч
мин
-
Федоров
Максим Федоров
90
-
Жданов
Алексей Жданов
40
-
Комаров
Михаил Комаров
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Зиновьев
Максим Зиновьев
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Казанцев
Виталий Казанцев
90
-
Бочков
Андрей Бочков
90
-
Бурченко
Максим Бурченко
62
-
Дубенский
Захар Дубенский
70
-
Егоров
Сергей Егоров
90
Запасные
-
Котляров
Александр Котляров
-
Колесников
Андрей Колесников
-
Кристич
Матия Кристич
-
Хлебников
Александр Хлебников
-
Кудряшов
Дмитрий Кудряшов
-
Саталкин
Никита Саталкин
-
Були
Жан Були
СКА-Хабаровск
мин
-
Бырлов
Игорь Бырлов
66
-
Недорезов
Игорь Недорезов
90
-
Козорез
Антон Козорез
6
-
Семенов
Андрей Семенов
90
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
90
-
Балан
Даниэль Балан
90
-
Старков
Иван Старков
60
-
Запояска
Вячеслав Запояска
90
-
Димидко
Александр Димидко
90
-
Янотовский
Василий Янотовский
71
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
90
Запасные
-
Нечаев
Александр Нечаев
-
Рыжих
Сергей Рыжих
-
Степанов
Алексей Степанов
-
Смирнов
Андрей Смирнов
-
Мурнин
Андрей Мурнин
-
Голяткин
Сергей Голяткин
-
Никифоров
Владислав Никифоров