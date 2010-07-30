Краснодар
мин
-
Яркин
Александр Яркин
46
-
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Мартынович
Александр Мартынович
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Пазин
Андрей Пазин
90
-
Комков
Михаил Комков
90
-
Михеев
Андрей Михеев
58
-
Сурнев
Роман Сурнев
76
-
Татарчук
Владимир Татарчук
46
-
Олейник
Александр Олейник
90
Запасные
-
Кнежевич
Иван Кнежевич
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
-
Багаев
Михаил Багаев
-
Цуканов
Сергей Цуканов
-
Шипицин
Евгений Шипицин
-
Дедечко
Денис Дедечко
-
Пикущак
Игорь Пикущак
Сочи
мин
-
Черногаев
Сергей Черногаев
90
-
Авсюк
Владимир Авсюк
90
-
Рогачев
Сергей Рогачев
90
-
Котов
Кирилл Котов
90
-
Епифанов
Дмитрий Епифанов
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Давыдов
Дмитрий Давыдов
90
-
Рогов
Максим Рогов
90
-
Козлов
Михаил Козлов
80
-
Кантонистов
Любомир Кантонистов
90
-
Сурков
Никита Сурков
90
Запасные
-
Извеков
Дмитрий Извеков
-
Мельников
Семен Мельников
-
Колесников
Никита Колесников
-
Алфимов
Михаил Алфимов
-
Сахвадзе
Георгий Сахвадзе