Мордовия
мин
-
Танделов
Эльбрус Танделов
66
-
Елисее
Ирье Елисее
90
-
Зайцев
Константин Зайцев
89'
90
-
Рыжиков
Андрей Рыжиков
90
-
Будников
Максим Будников
90
-
Мулдаров
Алексей Мулдаров
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
81
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
57
-
Панченко
Кирилл Панченко
46
Запасные
-
Микадзе
Георгий Микадзе
-
Семлер
Борут Семлер
-
Дьяченко
Федор Дьяченко
-
Дорохин
Павел Дорохин
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
-
Жестков
Максим Жестков
-
Прокофьев
Станислав Прокофьев
Урал
мин
-
Яшин
Дмитрий Яшин
90
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
68
-
Дранников
Иван Дранников
90
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
90
-
Тумасян
Денис Тумасян
77
-
Новиков
Александр Новиков
90
-
Степанец
Павел Степанец
90
-
Фидлер
Артем Фидлер
49'
90
-
Осинов
Михаил Осинов
90
-
Герк
Анатолий Герк
52
-
Сикимич
Предраг Сикимич
90
Запасные
-
Любимов
Григорий Любимов
-
Зубко
Денис Зубко
-
Темников
Иван Темников
-
Самойлов
Николай Самойлов
-
Алексанян
Артак Алексанян
-
Асеведо
Герсон Асеведо
-
Мамтов
Хасан Мамтов