Волгарь
мин
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
90
-
Комаров
Владимир Комаров
90
-
Варзиев
Тамерлан Варзиев
90
-
Айларов
Амзор Айларов
29
-
Юрченко
Давид Юрченко
90
-
Локтионов
Роман Локтионов
90
-
Сидяев
Андрей Сидяев
71
-
Ятченко
Евгений Ятченко
83
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Давыдов
Сергей Давыдов
90
-
Кажаров
Назир Кажаров
76
Запасные
-
Грубелич
Марко Грубелич
-
Магжанов
Наиль Магжанов
-
Саргсян
Карен Саргсян
-
Сикач
Степан Сикач
-
Пономарев
Владимир Пономарев
-
Дзахов
Давид Дзахов
-
Волков
Максим Волков
КАМАЗ
мин
-
Гудукин
Антон Гудукин
90
-
Вавилин
Денис Вавилин
90
-
Ганиев
Ирек Ганиев
46
-
Ложкин
Андрей Ложкин
90
-
Козлов
Алексей Козлов
90
-
Бреев
Сергей Бреев
90
-
Пименов
Михаил Пименов
73
-
Ахметзянов
Ильдар Ахметзянов
90
-
Коронов
Игорь Коронов
87
-
Славнов
Роман Славнов
27'
64
-
Сердюков
Сергей Сердюков
90
Запасные
-
Настусенко
Семен Настусенко
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
-
Хисамов
Рафаэль Хисамов
-
Шляпкин
Алексей Шляпкин
-
Кренделев
Александр Кренделев
-
Кобялко
Антон Кобялко
-
Делькин
Артем Делькин