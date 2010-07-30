Салют
мин
-
Санников
Дмитрий Санников
60
-
Беленов
Александр Беленов
90
-
Старков
Вадим Старков
90'
90
-
Бутырин
Сергей Бутырин
90
-
Жирный
Иван Жирный
90
-
Булыга
Виталий Булыга
68
-
Лешонок
Владимир Лешонок
46
-
Левшин
Владимир Левшин
90
-
Замалиев
Наиль Замалиев
70
-
Кушов
Сергей Кушов
90
-
Коробкин
Валерий Коробкин
90
Запасные
-
Калашников
Илья Калашников
-
Котов
Сергей Котов
-
Горин
Александр Горин
-
Куликов
Александр Куликов
-
Байрыев
Азат Байрыев
-
Афанасьев
Михаил Афанасьев
-
Роденков
Юрий Роденков
Химки
мин
-
Березовский
Роман Березовский
90
-
Гапон
Евгений Гапон
90
-
Пономаренко
Сергей Пономаренко
90
-
Ибрагимов
Адиль Ибрагимов
90
-
Климов
Игорь Климов
90
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
90
-
Чичерин
Никита Чичерин
90
-
Тихонов
Андрей Тихонов
61'
90
-
Юсупов
Артур Юсупов
90
-
Кузнецов
Сергей Кузнецов
42'
88
-
Дудченко
Константин Дудченко
90
Запасные
-
Петров
Александр Петров
-
Степанов
Андрей Степанов
-
Евстафьев
Александр Евстафьев
-
Козырев
Станислав Козырев
-
Логашов
Арсений Логашов
-
Игнатович
Павел Игнатович
-
Канаев
Михаил Канаев