Сочи
мин
-
Черногаев
Сергей Черногаев
87'
90
-
Андреев
Максим Андреев
74
-
Мельников
Семен Мельников
90
-
Лобов
Константин Лобов
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Давыдов
Дмитрий Давыдов
46
-
Рогов
Максим Рогов
90
-
Кантонистов
Любомир Кантонистов
46
-
Сурков
Никита Сурков
90
-
Гонежуков
Азамат Гонежуков
90
Запасные
-
Рогачев
Сергей Рогачев
-
Колесников
Никита Колесников
-
Окороков
Егор Окороков
-
Алфимов
Михаил Алфимов
-
Сахвадзе
Георгий Сахвадзе
-
Курнаев
Александр Курнаев
Шинник
мин
-
Монарев
Роман Монарев
78'
80'
90
-
Городов
Евгений Городов
90
-
Белецкий
Максим Белецкий
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Вьештица
Милан Вьештица
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Войдель
Роман Войдель
29'
90
-
Григорян
Роман Григорян
88
-
Де Оливейра
Вильям Артур Де Оливейра
90
-
Корытько
Владимир Корытько
66'
90
-
Говоров
Андрей Говоров
61
Запасные
-
Половинчук
Дмитрий Половинчук
-
Лацузбая
Леван Лацузбая
-
Хотеев
Станислав Хотеев
-
Поворов
Максим Поворов
-
Рыжков
Владислав Рыжков
-
Еркин
Александр Еркин
-
Архипов
Антон Архипов