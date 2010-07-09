Динамо
мин
-
Костин
Михаил Костин
90
-
Кулумбегов
Артур Кулумбегов
90
-
Масловский
Андрей Масловский
90
-
Магкеев
Марат Магкеев
90
-
Шелютов
Олег Шелютов
89
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Шелия
Гиорги Шелия
90
-
Шляков
Евгений Шляков
90
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Денисов
Александр Денисов
90
-
Фомичев
Александр Фомичев
72
-
Дмитриев
Вячеслав Дмитриев
63
-
Юнузович
Эдин Юнузович
90
Запасные
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Туменко
Дмитрий Туменко
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Толстых
Виктор Толстых
-
Усиков
Руслан Усиков
-
Сулоев
Виктор Сулоев
-
Сорокин
Валерий Сорокин
Балтика
мин
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Джалович
Марко Джалович
88
-
Крыштафович
Егор Крыштафович
90
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Завалий
Иван Завалий
74
-
Мамаев
Юрий Мамаев
54
-
Резников
Станислав Резников
89
-
Рогачев
Алексей Рогачев
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Рогочий
Антон Рогочий
90
-
Семенов
Алексей Семенов
90
-
Лебедев
Юрий Лебедев
90
Запасные
-
Лаврик
Андрей Лаврик
-
Тринитацкий
Алексей Тринитацкий
-
Магомедов
Валиабдула Магомедов
-
Бузникин
Максим Бузникин
-
Правкин
Сергей Правкин
-
Голубов
Дмитрий Голубов