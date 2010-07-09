Урал
мин
-
Зубко
Денис Зубко
39'
59
-
Помазан
Евгений Помазан
90
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
38
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
90
-
Тумасян
Денис Тумасян
90
-
Степанец
Павел Степанец
90
-
Фидлер
Артем Фидлер
90
-
Герк
Анатолий Герк
54'
57
-
Шатов
Олег Шатов
69'
82
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
90
-
Осинов
Михаил Осинов
90
Запасные
-
Галиуллин
Максим Галиуллин
-
Яшин
Дмитрий Яшин
-
Темников
Иван Темников
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
-
Новиков
Александр Новиков
-
Асеведо
Герсон Асеведо
-
Горбатенко
Игорь Горбатенко
Краснодар
мин
-
Яркин
Александр Яркин
69
-
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Куликов
Александр Куликов
90
-
Пазин
Андрей Пазин
68
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
90
-
Сурнев
Роман Сурнев
77
-
Комков
Михаил Комков
22'
61
-
Олейник
Александр Олейник
90
Запасные
-
Кнежевич
Иван Кнежевич
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
-
Цуканов
Сергей Цуканов
-
Жданкин
Никита Жданкин
-
Деменко
Максим Деменко
-
Татарчук
Владимир Татарчук
-
Дорожкин
Денис Дорожкин