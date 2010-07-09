Химки
мин
-
Петров
Александр Петров
65
-
Козырев
Станислав Козырев
90
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
90
-
Климов
Игорь Климов
90
-
Ибрагимов
Адиль Ибрагимов
90
-
Пономаренко
Сергей Пономаренко
62
-
Логашов
Арсений Логашов
90
-
Чичерин
Никита Чичерин
90
-
Тихонов
Андрей Тихонов
90
-
Юсупов
Артур Юсупов
69
-
Дудченко
Константин Дудченко
90
Запасные
-
Степанов
Андрей Степанов
-
Евстафьев
Александр Евстафьев
-
Сергеев
Павел Сергеев
-
Гапон
Евгений Гапон
-
Оганесян
Арсен Оганесян
-
Канаев
Михаил Канаев
-
Мамонов
Антон Мамонов
Ротор
мин
-
Ионов
Илья Ионов
90
-
Бесланеев
Руслан Бесланеев
90
-
Шудров
Сергей Шудров
90
-
Епифанов
Алексей Епифанов
90
-
Борисов
Виктор Борисов
84
-
Эрлих
Яков Эрлих
60'
81
-
Чичкин
Андрей Чичкин
90
-
Гузь
Дмитрий Гузь
90
-
Житников
Алексей Житников
90
-
Шестаков
Игорь Шестаков
90
-
Савин
Александр Савин
56'
71
Запасные
-
Рябоконь
Степан Рябоконь
-
Чернов
Василий Чернов
-
Тузовский
Роман Тузовский
-
Гайдуков
Александр Гайдуков
-
Кочубей
Кирилл Кочубей
-
Малышев
Александр Малышев
-
Маркосов
Михаил Маркосов