Луч
мин
-
Комаров
Михаил Комаров
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Кристич
Матия Кристич
90
-
Казанцев
Виталий Казанцев
90
-
Бочков
Андрей Бочков
90
-
Бурченко
Максим Бурченко
90
-
Дубенский
Захар Дубенский
90
-
Саталкин
Никита Саталкин
8'
10'
82
-
Егоров
Сергей Егоров
74
-
Були
Жан Були
89
Запасные
-
Михалев
Владимир Михалев
-
Котляров
Александр Котляров
-
Колесников
Андрей Колесников
-
Зиновьев
Максим Зиновьев
-
Хлебников
Александр Хлебников
-
Шмаков
Евгений Шмаков
-
Радонич
Срждан Радонич
Салют
мин
-
Шевченко
Максим Шевченко
46
-
Котов
Сергей Котов
90
-
Горин
Александр Горин
90
-
Старков
Вадим Старков
90
-
Бутырин
Сергей Бутырин
90
-
Жирный
Иван Жирный
90
-
Булыга
Виталий Булыга
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
58
-
Левшин
Владимир Левшин
46
-
Шипицин
Евгений Шипицин
84
-
Кушов
Сергей Кушов
90
Запасные
-
Беленов
Александр Беленов
-
Замалиев
Наиль Замалиев
-
Коробкин
Валерий Коробкин
-
Клопков
Денис Клопков
-
Ткачук
Денис Ткачук
-
Роденков
Юрий Роденков
-
Бажев
Амир Бажев