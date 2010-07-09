СКА-Хабаровск
мин
-
Пиюк
Игорь Пиюк
24
-
Наврузов
Гаджи Наврузов
90
-
Козорез
Антон Козорез
90
-
Смирнов
Андрей Смирнов
90
-
Горбатюк
Александр Горбатюк
46
-
Семенов
Андрей Семенов
90
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
90
-
Старков
Иван Старков
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
75
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
12'
90'
90
-
Никифоров
Владислав Никифоров
55
Запасные
-
Недорезов
Игорь Недорезов
-
Казиханов
Дадаш Казиханов
-
Живновицкий
Максим Живновицкий
-
Корнилов
Лев Корнилов
-
Нечаев
Александр Нечаев
-
Бырлов
Игорь Бырлов
-
Степанов
Алексей Степанов
Авангард
мин
-
Коровушкин
Сергей Коровушкин
20'
90
-
Терентьев
Кирилл Терентьев
46
-
Михайлов
Сергей Михайлов
68
-
Борзенков
Альберт Борзенков
90
-
Щеглов
Сергей Щеглов
90
-
Некрасов
Михаил Некрасов
60
-
Кондаков
Денис Кондаков
90
-
Ильин
Илья Ильин
90
-
Киреев
Андрей Киреев
90
-
Козлов
Антон Козлов
55
-
Синяев
Денис Синяев
90
Запасные
-
Форопонов
Алексей Форопонов
-
Смуров
Георгий Смуров
-
Зобнин
Александр Зобнин
-
Бороздин
Игорь Бороздин
-
Чижов
Валерий Чижов
-
Луканченков
Андрей Луканченков
-
Тимошин
Никита Тимошин