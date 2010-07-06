Сочи
мин
-
Черногаев
Сергей Черногаев
90
-
Рогачев
Сергей Рогачев
62
-
Дьягольченко
Иван Дьягольченко
90
-
Лобов
Константин Лобов
90
-
Сыропятов
Алексей Сыропятов
59
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Рогов
Максим Рогов
90
-
Козлов
Михаил Козлов
90
-
Кантонистов
Любомир Кантонистов
82
-
Гонежуков
Азамат Гонежуков
46
Запасные
-
Колесников
Никита Колесников
-
Мельников
Семен Мельников
-
Андреев
Максим Андреев
-
Алфимов
Михаил Алфимов
-
Сахвадзе
Георгий Сахвадзе
-
Сурков
Никита Сурков
-
Курнаев
Александр Курнаев
Динамо
мин
-
Шелютов
Олег Шелютов
90
-
Магкеев
Марат Магкеев
90
-
Костин
Михаил Костин
90
-
Масловский
Андрей Масловский
90
-
Сулоев
Виктор Сулоев
90
-
Шляков
Евгений Шляков
90
-
Денисов
Александр Денисов
90
-
Фомичев
Александр Фомичев
72
-
Дмитриев
Вячеслав Дмитриев
90
-
Сорокин
Валерий Сорокин
90
-
Юнузович
Эдин Юнузович
90
Запасные
-
Туменко
Дмитрий Туменко
-
Джинчарадзе
Паата Джинчарадзе
-
Толстых
Виктор Толстых
-
Усиков
Руслан Усиков
-
Гикаев
Эдуард Гикаев
-
Алексеев
Дмитрий Алексеев
-
Намашко
Александр Намашко