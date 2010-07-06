Балтика
мин
-
Завалий
Иван Завалий
90
-
Тринитацкий
Алексей Тринитацкий
46
-
Лаврик
Андрей Лаврик
55
-
Мамаев
Юрий Мамаев
55
-
Резников
Станислав Резников
90
-
Рогачев
Алексей Рогачев
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
90
-
Могилевский
Павел Могилевский
90
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
90
-
Лебедев
Юрий Лебедев
90
-
Голубов
Дмитрий Голубов
90
Запасные
-
Джалович
Марко Джалович
-
Магомедов
Валиабдула Магомедов
-
Крыштафович
Егор Крыштафович
-
Бузникин
Максим Бузникин
-
Правкин
Сергей Правкин
-
Попов
Михаил Попов
-
Семенов
Алексей Семенов
Шинник
мин
-
Монарев
Роман Монарев
85
-
Городов
Евгений Городов
90
-
Белецкий
Максим Белецкий
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Вьештица
Милан Вьештица
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Григорян
Роман Григорян
90
-
Де Оливейра
Вильям Артур Де Оливейра
90
-
Корытько
Владимир Корытько
90
-
Архипов
Антон Архипов
16'
90
Запасные
-
Половинчук
Дмитрий Половинчук
-
Лацузбая
Леван Лацузбая
-
Хотеев
Станислав Хотеев
-
Поворов
Максим Поворов
-
Рыжков
Владислав Рыжков
-
Еркин
Александр Еркин
-
Говоров
Андрей Говоров