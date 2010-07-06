Иртыш
мин
-
Багаев
Андрей Багаев
61
-
Сапаев
Алексей Сапаев
90
-
Кролевец
Кирилл Кролевец
90
-
Багаев
Антон Багаев
90
-
Багаев
Сергей Багаев
90
-
Друковский
Владимир Друковский
90
-
Андреев
Евгений Андреев
80
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
90
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
-
Дышеков
Аслан Дышеков
76
-
Друзин
Алексей Друзин
88
Запасные
-
Киверин
Никита Киверин
-
Щербак
Денис Щербак
-
Сторожук
Александр Сторожук
-
Васильев
Антон Васильев
-
Панин
Роман Панин
-
Березин
Петр Березин
-
Чернышов
Игорь Чернышов
Краснодар
мин
-
Яркин
Александр Яркин
72
-
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
90
-
Марков
Николай Марков
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Куликов
Александр Куликов
90
-
Пазин
Андрей Пазин
90
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
90
-
Комков
Михаил Комков
78
-
Сурнев
Роман Сурнев
90
-
Олейник
Александр Олейник
90
Запасные
-
Кнежевич
Иван Кнежевич
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
-
Багаев
Михаил Багаев
-
Цуканов
Сергей Цуканов
-
Жданкин
Никита Жданкин
-
Татарчук
Владимир Татарчук
-
Дорожкин
Денис Дорожкин