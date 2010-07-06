КАМАЗ
мин
-
Перов
Андрей Перов
90
-
Гудукин
Антон Гудукин
53
-
Вавилин
Денис Вавилин
90
-
Ганиев
Ирек Ганиев
90
-
Хисамов
Рафаэль Хисамов
90
-
Козлов
Алексей Козлов
90
-
Шляпкин
Алексей Шляпкин
71
-
Бреев
Сергей Бреев
90
-
Коронов
Игорь Коронов
90
-
Гогниев
Спартак Гогниев
90
-
Сердюков
Сергей Сердюков
51'
82'
89
Запасные
-
Гараев
Марат Гараев
-
Утицких
Андрей Утицких
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
-
Кренделев
Александр Кренделев
-
Славнов
Роман Славнов
-
Кобялко
Антон Кобялко
-
Делькин
Артем Делькин
Мордовия
мин
-
Курданин
Иван Курданин
90
-
Зайцев
Константин Зайцев
90
-
Рыжиков
Андрей Рыжиков
90
-
Ерхан
Юлиан Ерхан
88
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
80
-
Дутов
Александр Дутов
90
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Дорохин
Павел Дорохин
66
-
Панченко
Кирилл Панченко
76
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
62'
90
Запасные
-
Елисее
Ирье Елисее
-
Семлер
Борут Семлер
-
Танделов
Эльбрус Танделов
-
Лусикян
Эдуард Лусикян
-
Дьяченко
Федор Дьяченко
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
-
Корян
Руслан Корян