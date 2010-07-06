Химки
мин
-
Березовский
Роман Березовский
90
-
Гапон
Евгений Гапон
61
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
90
-
Ибрагимов
Адиль Ибрагимов
90
-
Пономаренко
Сергей Пономаренко
90
-
Климов
Игорь Климов
90
-
Чичерин
Никита Чичерин
42'
90
-
Тихонов
Андрей Тихонов
90
-
Юсупов
Артур Юсупов
84
-
Кузнецов
Сергей Кузнецов
61
-
Дудченко
Константин Дудченко
90
Запасные
-
Степанов
Андрей Степанов
-
Петров
Александр Петров
-
Козырев
Станислав Козырев
-
Логашов
Арсений Логашов
-
Оганесян
Арсен Оганесян
-
Канаев
Михаил Канаев
-
Мамонов
Антон Мамонов
Волгарь
мин
-
Калашников
Илья Калашников
46
-
Грубелич
Марко Грубелич
46
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
64
-
Варзиев
Тамерлан Варзиев
90
-
Юрченко
Давид Юрченко
90
-
Пономарев
Владимир Пономарев
90
-
Сидяев
Андрей Сидяев
90
-
Ятченко
Евгений Ятченко
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Волков
Максим Волков
46
-
Давыдов
Сергей Давыдов
65'
90
Запасные
-
Магжанов
Наиль Магжанов
-
Комаров
Владимир Комаров
-
Санников
Дмитрий Санников
-
Кабанов
Сергей Кабанов
-
Сикач
Степан Сикач
-
Дзахов
Давид Дзахов
-
Кажаров
Назир Кажаров