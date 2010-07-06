Луч
мин
-
Жданов
Алексей Жданов
31'
60
-
Комаров
Михаил Комаров
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Кристич
Матия Кристич
90
-
Казанцев
Виталий Казанцев
90
-
Хлебников
Александр Хлебников
90
-
Бочков
Андрей Бочков
85'
90
-
Бурченко
Максим Бурченко
20'
73
-
Дубенский
Захар Дубенский
90
-
Егоров
Сергей Егоров
56
-
Були
Жан Були
89
Запасные
-
Михалев
Владимир Михалев
-
Котляров
Александр Котляров
-
Колесников
Андрей Колесников
-
Зиновьев
Максим Зиновьев
-
Воронкин
Артем Воронкин
-
Саталкин
Никита Саталкин
-
Радонич
Срждан Радонич
Авангард
мин
-
Терентьев
Кирилл Терентьев
90
-
Бороздин
Игорь Бороздин
37
-
Кондаков
Денис Кондаков
90
-
Форопонов
Алексей Форопонов
46
-
Щеглов
Сергей Щеглов
90
-
Панин
Максим Панин
46
-
Михайлов
Сергей Михайлов
78'
86'
90
-
Коровушкин
Сергей Коровушкин
81'
90
-
Борзенков
Альберт Борзенков
64
-
Ильин
Илья Ильин
90
-
Киреев
Андрей Киреев
90
Запасные
-
Некрасов
Михаил Некрасов
-
Зобнин
Александр Зобнин
-
Смуров
Георгий Смуров
-
Чижов
Валерий Чижов
-
Луканченков
Андрей Луканченков
-
Козлов
Антон Козлов
-
Синяев
Денис Синяев