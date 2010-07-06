СКА-Хабаровск
мин
-
Пиюк
Игорь Пиюк
50
-
Наврузов
Гаджи Наврузов
90
-
Козорез
Антон Козорез
90
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
90
-
Семенов
Андрей Семенов
90
-
Балан
Даниэль Балан
39
-
Старков
Иван Старков
90
-
Запояска
Вячеслав Запояска
44
-
Димидко
Александр Димидко
90
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
90
-
Никифоров
Владислав Никифоров
55'
72
Запасные
-
Живновицкий
Максим Живновицкий
-
Недорезов
Игорь Недорезов
-
Корнилов
Лев Корнилов
-
Нечаев
Александр Нечаев
-
Степанов
Алексей Степанов
-
Смирнов
Андрей Смирнов
-
Мурнин
Андрей Мурнин
Салют
мин
-
Шевченко
Максим Шевченко
72
-
Беленов
Александр Беленов
90
-
Старков
Вадим Старков
90
-
Горин
Александр Горин
90
-
Дедура
Игнас Дедура
90
-
Танасиевич
Йован Танасиевич
90
-
Булыга
Виталий Булыга
50'
59
-
Левшин
Владимир Левшин
64
-
Кушов
Сергей Кушов
90
-
Шипицин
Евгений Шипицин
90
-
Коробкин
Валерий Коробкин
39
Запасные
-
Котов
Сергей Котов
-
Бутырин
Сергей Бутырин
-
Жирный
Иван Жирный
-
Лешонок
Владимир Лешонок
-
Замалиев
Наиль Замалиев
-
Бажев
Амир Бажев
-
Роденков
Юрий Роденков