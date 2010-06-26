Динамо
мин
-
Магкеев
Марат Магкеев
90
-
Кулумбегов
Артур Кулумбегов
90
-
Усиков
Руслан Усиков
46
-
Костин
Михаил Костин
90
-
Шелия
Гиорги Шелия
90
-
Шляков
Евгений Шляков
90
-
Фомичев
Александр Фомичев
90
-
Денисов
Александр Денисов
90
-
Морозов
Юрий Морозов
90
-
Намашко
Александр Намашко
71
-
Сорокин
Валерий Сорокин
68
Запасные
-
Туменко
Дмитрий Туменко
-
Шелютов
Олег Шелютов
-
Гикаев
Эдуард Гикаев
-
Толстых
Виктор Толстых
-
Сулоев
Виктор Сулоев
-
Юнузович
Эдин Юнузович
Урал
мин
-
Помазан
Евгений Помазан
90
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
90
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
52
-
Тумасян
Денис Тумасян
90
-
Степанец
Павел Степанец
69
-
Фидлер
Артем Фидлер
90
-
Шатов
Олег Шатов
90
-
Асеведо
Герсон Асеведо
90
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
61
-
Осинов
Михаил Осинов
41'
90
-
Сикимич
Предраг Сикимич
90
Запасные
-
Яшин
Дмитрий Яшин
-
Темников
Иван Темников
-
Самойлов
Николай Самойлов
-
Новиков
Александр Новиков
-
Алексанян
Артак Алексанян
-
Герк
Анатолий Герк
-
Горбатенко
Игорь Горбатенко