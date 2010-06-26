Шинник
мин
-
Монарев
Роман Монарев
90
-
Лацузбая
Леван Лацузбая
41
-
Городов
Евгений Городов
90
-
Белецкий
Максим Белецкий
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Вьештица
Милан Вьештица
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Де Оливейра
Вильям Артур Де Оливейра
60
-
Корытько
Владимир Корытько
90
-
Архипов
Антон Архипов
90
Запасные
-
Половинчук
Дмитрий Половинчук
-
Хотеев
Станислав Хотеев
-
Поворов
Максим Поворов
-
Рыжков
Владислав Рыжков
-
Григорян
Роман Григорян
-
Еркин
Александр Еркин
-
Говоров
Андрей Говоров
Иртыш
мин
-
Киверин
Никита Киверин
46
-
Щербак
Денис Щербак
90
-
Багаев
Сергей Багаев
90
-
Зубов
Павел Зубов
90
-
Друковский
Владимир Друковский
90
-
Обозный
Максим Обозный
67
-
Васильев
Антон Васильев
90
-
Андреев
Евгений Андреев
42
-
Талалихин
Никита Талалихин
15
-
Чернышов
Игорь Чернышов
90
-
Дышеков
Аслан Дышеков
90
Запасные
-
Сторожук
Александр Сторожук
-
Церюта
Роман Церюта
-
Сапаев
Алексей Сапаев
-
Панин
Роман Панин
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
-
Друзин
Алексей Друзин