Краснодар
мин
-
Яркин
Александр Яркин
70
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Марков
Николай Марков
90
-
Калешин
Евгений Калешин
34'
83
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Куликов
Александр Куликов
90
-
Пазин
Андрей Пазин
2'
90
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
90
-
Комков
Михаил Комков
67'
90
-
Сурнев
Роман Сурнев
46
-
Олейник
Александр Олейник
61
Запасные
-
Кнежевич
Иван Кнежевич
-
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
-
Багаев
Михаил Багаев
-
Цуканов
Сергей Цуканов
-
Жданкин
Никита Жданкин
-
Деменко
Максим Деменко
-
Татарчук
Владимир Татарчук
КАМАЗ
мин
-
Гудукин
Антон Гудукин
90
-
Перов
Андрей Перов
80
-
Вавилин
Денис Вавилин
90
-
Ложкин
Андрей Ложкин
90
-
Хисамов
Рафаэль Хисамов
89
-
Козлов
Алексей Козлов
90
-
Кренделев
Александр Кренделев
74
-
Шляпкин
Алексей Шляпкин
51
-
Коронов
Игорь Коронов
90
-
Гогниев
Спартак Гогниев
60'
90
-
Сердюков
Сергей Сердюков
22'
90
Запасные
-
Настусенко
Семен Настусенко
-
Утицких
Андрей Утицких
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
-
Ганиев
Ирек Ганиев
-
Пименов
Михаил Пименов
-
Бреев
Сергей Бреев
-
Делькин
Артем Делькин