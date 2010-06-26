Ротор
мин
-
Епифанов
Алексей Епифанов
83
-
Бесланеев
Руслан Бесланеев
53
-
Ионов
Илья Ионов
90
-
Шудров
Сергей Шудров
60
-
Олеников
Николай Олеников
90
-
Малышев
Александр Малышев
90
-
Гузь
Дмитрий Гузь
90
-
Житников
Алексей Житников
90
-
Алейник
Олег Алейник
90
-
Каньенда
Исо Каньенда
90
-
Савин
Александр Савин
71
Запасные
-
Смирнов
Владимир Смирнов
-
Тузовский
Роман Тузовский
-
Кочубей
Кирилл Кочубей
-
Борисов
Виктор Борисов
-
Эрлих
Яков Эрлих
-
Чичкин
Андрей Чичкин
-
Маркосов
Михаил Маркосов
СКА-Хабаровск
мин
-
Пиюк
Игорь Пиюк
90
-
Наврузов
Гаджи Наврузов
90
-
Корнилов
Лев Корнилов
44
-
Козорез
Антон Козорез
90
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
90
-
Семенов
Андрей Семенов
90
-
Балан
Даниэль Балан
90
-
Старков
Иван Старков
90
-
Запояска
Вячеслав Запояска
90
-
Димидко
Александр Димидко
90
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
45'
58
Запасные
-
Недорезов
Игорь Недорезов
-
Нечаев
Александр Нечаев
-
Бырлов
Игорь Бырлов
-
Степанов
Алексей Степанов
-
Смирнов
Андрей Смирнов
-
Мурнин
Андрей Мурнин
-
Никифоров
Владислав Никифоров