Волгарь
мин
-
Грубелич
Марко Грубелич
90
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
90
-
Варзиев
Тамерлан Варзиев
90
-
Юрченко
Давид Юрченко
90
-
Локтионов
Роман Локтионов
90
-
Сидяев
Андрей Сидяев
90
-
Ятченко
Евгений Ятченко
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
73
-
Волков
Максим Волков
90
-
Дзахов
Давид Дзахов
46
-
Давыдов
Сергей Давыдов
48'
78'
90
Запасные
-
Калашников
Илья Калашников
-
Комаров
Владимир Комаров
-
Санников
Дмитрий Санников
-
Есиков
Павел Есиков
-
Сикач
Степан Сикач
-
Пономарев
Владимир Пономарев
-
Кажаров
Назир Кажаров
Луч
мин
-
Михеев
Артем Михеев
65
-
Котляров
Александр Котляров
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Колесников
Андрей Колесников
81
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Кристич
Матия Кристич
90
-
Бочков
Андрей Бочков
43'
90
-
Бурченко
Максим Бурченко
90
-
Дубенский
Захар Дубенский
90
-
Саталкин
Никита Саталкин
57
-
Егоров
Сергей Егоров
59
Запасные
-
Жданов
Алексей Жданов
-
Михалев
Владимир Михалев
-
Комаров
Михаил Комаров
-
Хлебников
Александр Хлебников
-
Воронкин
Артем Воронкин
-
Були
Жан Були
-
Радонич
Срждан Радонич