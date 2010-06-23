Салют
мин
-
Шевченко
Максим Шевченко
69
-
Беленов
Александр Беленов
90
-
Горин
Александр Горин
90
-
Бутырин
Сергей Бутырин
90
-
Жирный
Иван Жирный
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
73
-
Булыга
Виталий Булыга
57
-
Кушов
Сергей Кушов
90
-
Клопков
Денис Клопков
63
-
Коробкин
Валерий Коробкин
90
-
Бажев
Амир Бажев
90
Запасные
-
Тонких
Сергей Тонких
-
Котов
Сергей Котов
-
Старков
Вадим Старков
-
Танасиевич
Йован Танасиевич
-
Замалиев
Наиль Замалиев
-
Ткачук
Денис Ткачук
-
Роденков
Юрий Роденков
Авангард
мин
-
Терентьев
Кирилл Терентьев
63
-
Бороздин
Игорь Бороздин
90
-
Кондаков
Денис Кондаков
90
-
Щеглов
Сергей Щеглов
90
-
Панин
Максим Панин
90
-
Коровушкин
Сергей Коровушкин
57
-
Форопонов
Алексей Форопонов
61
-
Борзенков
Альберт Борзенков
90
-
Михайлов
Сергей Михайлов
75
-
Ильин
Илья Ильин
90
-
Киреев
Андрей Киреев
90
Запасные
-
Некрасов
Михаил Некрасов
-
Зобнин
Александр Зобнин
-
Бураков
Александр Бураков
-
Смуров
Георгий Смуров
-
Тимачев
Дмитрий Тимачев
-
Чижов
Валерий Чижов
-
Козлов
Антон Козлов