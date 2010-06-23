Балтика
мин
-
Лаврик
Андрей Лаврик
76
-
Джалович
Марко Джалович
90
-
Завалий
Иван Завалий
90
-
Мамаев
Юрий Мамаев
44'
72
-
Рогачев
Алексей Рогачев
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
86
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Могилевский
Павел Могилевский
90
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
90
-
Лебедев
Юрий Лебедев
90
-
Голубов
Дмитрий Голубов
18'
80
Запасные
-
Тринитацкий
Алексей Тринитацкий
-
Магомедов
Валиабдула Магомедов
-
Резников
Станислав Резников
-
Бузникин
Максим Бузникин
-
Правкин
Сергей Правкин
-
Рогочий
Антон Рогочий
-
Семенов
Алексей Семенов
Сочи
мин
-
Рогачев
Сергей Рогачев
90
-
Алфимов
Михаил Алфимов
46
-
Лобов
Константин Лобов
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Сыропятов
Алексей Сыропятов
90
-
Давыдов
Дмитрий Давыдов
90
-
Рогов
Максим Рогов
46
-
Козлов
Михаил Козлов
90
-
Кантонистов
Любомир Кантонистов
90
-
Сурков
Никита Сурков
90
-
Гонежуков
Азамат Гонежуков
81
Запасные
-
Андреев
Максим Андреев
-
Мельников
Семен Мельников
-
Колесников
Никита Колесников
-
Гарбузов
Андрей Гарбузов
-
Епифанов
Дмитрий Епифанов
-
Сахвадзе
Георгий Сахвадзе
-
Курнаев
Александр Курнаев