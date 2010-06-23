Динамо
мин
-
Кулумбегов
Артур Кулумбегов
90
-
Магкеев
Марат Магкеев
90
-
Гикаев
Эдуард Гикаев
73
-
Усиков
Руслан Усиков
77'
86
-
Костин
Михаил Костин
90
-
Туменко
Дмитрий Туменко
46
-
Шелия
Гиорги Шелия
90
-
Шляков
Евгений Шляков
90
-
Фомичев
Александр Фомичев
90
-
Морозов
Юрий Морозов
90
-
Намашко
Александр Намашко
90
Запасные
-
Семенов
Александр Семенов
-
Шелютов
Олег Шелютов
-
Толстых
Виктор Толстых
-
Ларин
Дмитрий Ларин
-
Сулоев
Виктор Сулоев
-
Сорокин
Валерий Сорокин
-
Юнузович
Эдин Юнузович
Иртыш
мин
-
Церюта
Роман Церюта
53
-
Сапаев
Алексей Сапаев
90
-
Багаев
Сергей Багаев
90
-
Друковский
Владимир Друковский
90
-
Андреев
Евгений Андреев
90
-
Панин
Роман Панин
90
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
90
-
Чернышов
Игорь Чернышов
90
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
-
Дышеков
Аслан Дышеков
90
-
Друзин
Алексей Друзин
83
Запасные
-
Сторожук
Александр Сторожук
-
Киверин
Никита Киверин
-
Щербак
Денис Щербак
-
Зубов
Павел Зубов
-
Обозный
Максим Обозный
-
Васильев
Антон Васильев
-
Талалихин
Никита Талалихин