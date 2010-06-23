Шинник
мин
-
Половинчук
Дмитрий Половинчук
47
-
Монарев
Роман Монарев
55
-
Городов
Евгений Городов
90
-
Белецкий
Максим Белецкий
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Вьештица
Милан Вьештица
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Григорян
Роман Григорян
86
-
Де Оливейра
Вильям Артур Де Оливейра
78
-
Корытько
Владимир Корытько
90
Запасные
-
Лацузбая
Леван Лацузбая
-
Хотеев
Станислав Хотеев
-
Поворов
Максим Поворов
-
Рыжков
Владислав Рыжков
-
Еркин
Александр Еркин
-
Говоров
Андрей Говоров
-
Архипов
Антон Архипов
Урал
мин
-
Помазан
Евгений Помазан
90
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
90
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
75
-
Тумасян
Денис Тумасян
90
-
Новиков
Александр Новиков
82
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
74
-
Фидлер
Артем Фидлер
88'
90
-
Герк
Анатолий Герк
90
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
79
-
Осинов
Михаил Осинов
90
-
Сикимич
Предраг Сикимич
90
Запасные
-
Яшин
Дмитрий Яшин
-
Темников
Иван Темников
-
Степанец
Павел Степанец
-
Алексанян
Артак Алексанян
-
Асеведо
Герсон Асеведо
-
Шатов
Олег Шатов
-
Горбатенко
Игорь Горбатенко