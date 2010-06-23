Мордовия
мин
-
Елисее
Ирье Елисее
55
-
Зайцев
Константин Зайцев
90
-
Мулдаров
Алексей Мулдаров
90
-
Ерхан
Юлиан Ерхан
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
21'
75'
90
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Дорохин
Павел Дорохин
68
-
Панченко
Кирилл Панченко
52
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
74
Запасные
-
Семлер
Борут Семлер
-
Курданин
Иван Курданин
-
Танделов
Эльбрус Танделов
-
Лусикян
Эдуард Лусикян
-
Дьяченко
Федор Дьяченко
-
Дутов
Александр Дутов
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
Химки
мин
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
86
-
Ибрагимов
Адиль Ибрагимов
90
-
Пономаренко
Сергей Пономаренко
72
-
Климов
Игорь Климов
90
-
Чичерин
Никита Чичерин
90
-
Логашов
Арсений Логашов
90
-
Тихонов
Андрей Тихонов
28'
90
-
Юсупов
Артур Юсупов
76
-
Кузнецов
Сергей Кузнецов
90
-
Дудченко
Константин Дудченко
81
Запасные
-
Евстафьев
Александр Евстафьев
-
Петров
Александр Петров
-
Козырев
Станислав Козырев
-
Гапон
Евгений Гапон
-
Оганесян
Арсен Оганесян
-
Канаев
Михаил Канаев
-
Мамонов
Антон Мамонов