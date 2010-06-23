Ротор
мин
-
Борисов
Виктор Борисов
52
-
Бесланеев
Руслан Бесланеев
90
-
Ионов
Илья Ионов
90
-
Кочубей
Кирилл Кочубей
62
-
Олеников
Николай Олеников
90
-
Малышев
Александр Малышев
90
-
Гузь
Дмитрий Гузь
90
-
Житников
Алексей Житников
10'
90
-
Алейник
Олег Алейник
90
-
Каньенда
Исо Каньенда
8'
90
-
Савин
Александр Савин
69
Запасные
-
Смирнов
Владимир Смирнов
-
Тузовский
Роман Тузовский
-
Епифанов
Алексей Епифанов
-
Эрлих
Яков Эрлих
-
Чичкин
Андрей Чичкин
-
Шестаков
Игорь Шестаков
-
Маркосов
Михаил Маркосов
Луч
мин
-
Михалев
Владимир Михалев
46
-
Котляров
Александр Котляров
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Удалый
Игорь Удалый
88'
90
-
Кристич
Матия Кристич
90
-
Казанцев
Виталий Казанцев
86
-
Бочков
Андрей Бочков
90
-
Бурченко
Максим Бурченко
90
-
Дубенский
Захар Дубенский
76
-
Саталкин
Никита Саталкин
90
-
Радонич
Срждан Радонич
63
Запасные
-
Жданов
Алексей Жданов
-
Комаров
Михаил Комаров
-
Колесников
Андрей Колесников
-
Хлебников
Александр Хлебников
-
Воронкин
Артем Воронкин
-
Егоров
Сергей Егоров
-
Були
Жан Були