Волгарь
мин
-
Де-Соуза
Сантос Де-Соуза
19
-
Грубелич
Марко Грубелич
90
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
90
-
Варзиев
Тамерлан Варзиев
73
-
Юрченко
Давид Юрченко
90
-
Локтионов
Роман Локтионов
90
-
Сидяев
Андрей Сидяев
90
-
Ятченко
Евгений Ятченко
87'
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
52
-
Волков
Максим Волков
90
-
Давыдов
Сергей Давыдов
90
Запасные
-
Магжанов
Наиль Магжанов
-
Санников
Дмитрий Санников
-
Калашников
Илья Калашников
-
Сикач
Степан Сикач
-
Пономарев
Владимир Пономарев
-
Дзахов
Давид Дзахов
-
Кажаров
Назир Кажаров
СКА-Хабаровск
мин
-
Пиюк
Игорь Пиюк
46
-
Наврузов
Гаджи Наврузов
90
-
Бырлов
Игорь Бырлов
90
-
Козорез
Антон Козорез
90
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
46
-
Смирнов
Андрей Смирнов
90
-
Семенов
Андрей Семенов
90
-
Старков
Иван Старков
90
-
Запояска
Вячеслав Запояска
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
72
-
Димидко
Александр Димидко
65
Запасные
-
Недорезов
Игорь Недорезов
-
Нечаев
Александр Нечаев
-
Степанов
Алексей Степанов
-
Горбатюк
Александр Горбатюк
-
Балан
Даниэль Балан
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
-
Никифоров
Владислав Никифоров