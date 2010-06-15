Авангард
мин
-
Бороздин
Игорь Бороздин
60
-
Терентьев
Кирилл Терентьев
90
-
Михайлов
Сергей Михайлов
60
-
Борзенков
Альберт Борзенков
90
-
Коровушкин
Сергей Коровушкин
78
-
Панин
Максим Панин
90
-
Щеглов
Сергей Щеглов
90
-
Кондаков
Денис Кондаков
90
-
Ильин
Илья Ильин
90
-
Киреев
Андрей Киреев
90
-
Синяев
Денис Синяев
90
Запасные
-
Форопонов
Алексей Форопонов
-
Смуров
Георгий Смуров
-
Бураков
Александр Бураков
-
Зобнин
Александр Зобнин
-
Некрасов
Михаил Некрасов
-
Чижов
Валерий Чижов
-
Тимошин
Никита Тимошин
Волгарь
мин
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
67
-
Комаров
Владимир Комаров
90
-
Варзиев
Тамерлан Варзиев
90
-
Юрченко
Давид Юрченко
90
-
Локтионов
Роман Локтионов
90
-
Сидяев
Андрей Сидяев
90
-
Ятченко
Евгений Ятченко
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Дзахов
Давид Дзахов
46
-
Волков
Максим Волков
60
-
Давыдов
Сергей Давыдов
90
Запасные
-
Де-Соуза
Сантос Де-Соуза
-
Есиков
Павел Есиков
-
Грубелич
Марко Грубелич
-
Магжанов
Наиль Магжанов
-
Санников
Дмитрий Санников
-
Сикач
Степан Сикач
-
Кажаров
Назир Кажаров