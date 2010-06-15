Салют
мин
-
Шевченко
Максим Шевченко
56
-
Беленов
Александр Беленов
90
-
Старков
Вадим Старков
90
-
Бутырин
Сергей Бутырин
90
-
Жирный
Иван Жирный
90
-
Булыга
Виталий Булыга
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
86'
90
-
Левшин
Владимир Левшин
54
-
Коробкин
Валерий Коробкин
69
-
Шипицин
Евгений Шипицин
66
-
Кушов
Сергей Кушов
90
Запасные
-
Котов
Сергей Котов
-
Дедура
Игнас Дедура
-
Танасиевич
Йован Танасиевич
-
Клопков
Денис Клопков
-
Ткачук
Денис Ткачук
-
Роденков
Юрий Роденков
-
Бажев
Амир Бажев
Ротор
мин
-
Борисов
Виктор Борисов
66
-
Тузовский
Роман Тузовский
90
-
Ионов
Илья Ионов
90
-
Шудров
Сергей Шудров
90
-
Олеников
Николай Олеников
90
-
Чичкин
Андрей Чичкин
90
-
Гузь
Дмитрий Гузь
90
-
Житников
Алексей Житников
90
-
Алейник
Олег Алейник
77
-
Каньенда
Исо Каньенда
90
-
Савин
Александр Савин
62
Запасные
-
Смирнов
Владимир Смирнов
-
Епифанов
Алексей Епифанов
-
Кочубей
Кирилл Кочубей
-
Эрлих
Яков Эрлих
-
Малышев
Александр Малышев
-
Шестаков
Игорь Шестаков
-
Маркосов
Михаил Маркосов